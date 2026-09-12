Avanza la instalación de nuevos equipos tecnológicos para controlar el tránsito

A través de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio se avanza con el Proyecto Integral de Seguridad Vial, una iniciativa que reúne distintas acciones de prevención, control y concientización orientadas a fortalecer el respeto por las normas de tránsito, mejorar las condiciones de circulación y reducir los factores de riesgo en la vía pública.

En los últimos días se continuó con la instalación de un sistema tecnológico destinado a reforzar los controles en distintos puntos del Partido.

Los equipos permiten detectar el cruce de semáforos en luz roja y la invasión de sendas peatonales, además de identificar patentes y registrar la circulación de vehículos sin las luces encendidas. A esto se suma la instalación de cinemómetros o radares para el control de velocidad.

La tecnología se incorpora en más de 20 puntos estratégicos de la ciudad y el Partido de Olavarría, incluyendo intersecciones de las principales arterias, accesos al casco urbano y distintos sectores de las localidades.

Este despliegue se complementa con trabajos de demarcación y puesta en valor de cruces peatonales, el fortalecimiento de la señalización y otras intervenciones destinadas a generar condiciones más seguras para peatones y conductores.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron, además, el rol preventivo que cumple el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde donde se realiza el seguimiento permanente de las cámaras instaladas en distintos puntos del Partido y se acompaña el trabajo de control y prevención.

Además, indicaron que la incorporación de estas herramientas permitirá fortalecer las políticas de seguridad vial, mejorar la detección de conductas de riesgo y promover una circulación más ordenada y segura en rutas, accesos, avenidas y calles de la ciudad.