Robaron ropa, sábanas y frazadas de un comercio



Durante un allanamiento, efectivos de la Comisaría Segunda recuperaron este martes varios elementos robados de un local de ropa y blanquería.



El ilícito fue perpetrado en un comercio ubicado en Avenida Urquiza al 3900. Allí, el propietario denunció el faltante de varios juegos de sábanas, unas 30 gorras, remeras y otros productos.



A través del relevamiento de cámaras se pudo identificar a los autores del hecho, y, con el aval de la UFI 10, se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado a una cuadra, en Urquiza al 3800.



El operativo tuvo resultados positivos y allí fueron hallados y secuestrados: 9 gorras tipo visera, 9 camisetas de Argentina, 6 lentes de sol, 3 frazadas de dos plazas, dos juegos de sábanas infantiles, dos repasadores y un bolso con más sábanas.



Quedaron imputados dos jóvenes de 19 y 27 años, quienes fueron notificados sobre la formación de una causa en su contra.