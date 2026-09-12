Boxeo: hubo 12 locales en el ring y festejaron ocho 

El 103° festival “Al Estilo Calos López” y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo se completó en El Fortín con mayoría de festejos para los representantes locales que se subieron al ring en 12 de los 14 combates pautados y sumaron ocho conquistas.

La pelea de fondo, sin presencia olavarriense, consagró a Lucas Mónaco de Necochea y hubo presentación en sociedad para la Escuelita de Boxeo de "Benito Box" que realizó un guanteo con sus deportistas en formación.

Entre los locales, hubo victorias para Santiago Pedernera, Tobias Moriones, Lautaro Parra, Rodrigo Vázquez, Tomás Kuhn, Rodrigo Nievas, Michael Digeronimo y Facundo Farias.

Los resultados:

Santiago Pedernera (Tito Videla Box) venció a Franco Maciel (Las Flores)

Tobias Moriones (Pendas Box) derrotó a Simón Zuasnabar (Tandil)

Lautaro Parra (FB Box) se impuso a Matias Lallana (Carlos Casares)

Santiago Del Greco (Las Flores) perdió por Referí Suspende Combate con Ismael Dominguez (Tandil)

Rodrigo Vázquez (FB Box) le ganó a Thiago Aquino (Tandil)

Tomás Kuhn (Oto Box) festejó ante Gabriel Gancedo (Tandil)

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) venció a Facundo Lezcano (Tres Arroyos)

Michael Digeronimo (FB Box) derrotó a Esteban Aquino (Tandil)

Diego Requena (Matadero Box) perdió con Milton Andrada (Azul)

Tomás Coca (Turco Box) no pudo ante Sebastián García (Necochea)

Bruno Marin (FB Box) perdió ante Santiago Galván (Tandil)



Eric Tobio (Matadero Box) cayó ante Kevin Ferrara (Pendas Box)

Facundo Farias (Escuela Municipal) venció a Joaquin Cardarelli (Las Flores)

Fondo:

Tiziano Costa (Punta Alta) cayó con Lucas Monaco (Necochea)