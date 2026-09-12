Liga Pre-Federal: Pueblo Nuevo perdió en suplementario

Pueblo Nuevo sumó su segunda derrota en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet en la noche del viernes.

El “Lobo” perdió 86 a 82 ante Alumni en tiempo suplementario tras haber igualado en 72 al cabo de los primero cuatro parciales. Santiago Montenegro con 35 puntos fue el goleador del partido.

En el Juan Manolio, los locales no supieron controlar una ventaja de casi una veintena de puntos y volvieron a caer en la competencia provincial a pesar de haber iniciado la noche con una destacadísima actuación.

Fue de mayor a menor el equipo dirigido por Cristian Sánchez, con conversiones de tres puntos estableció una diferencia de dos dígitos en pocos avances y luego controló la diferencia antes del primer descanso.

Alumni arrancó mejor el segundo periodo, pero Pueblo Nuevo reaccionó nuevamente con conversiones lejanas y no solo devolvió la distancia sino también que la aumentó de cara al entretiempo.

Fue completamente otra la historia en el complemento, el equipo de Orense empezó a descontar, pero sin desesperar y los olavarrienses equivocaron todos los caminos en ofensiva para definir las acciones en su estreno como locales.

En el comienzo del cuarto parcial, el equipo Candela Arnaldo dominó por primera vez el electrónico y eso desesperó al “Albiverde” que, nuevamente pecó por sus pocas variantes y las decisiones erróneas para terminar en empate a pesar de haber contado con el tiro del final.

El tiempo suplementario fue nervios de ambos lados, pero la visita aprovechó mejor sus ataques, estuvo más certero y supo defender a los olavarrienses para terminar llevándose la victoria.

Síntesis Pueblo Nuevo – Alumni (Orense):

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A. y Serantes, S.

Pueblo Nuevo (82): Iseppi (6), Barsi (0), Dupin (27), Lorenzo (30), Vázquez (15) -FI- Conte Velasco (2), Alonso (2). DT- Cristian Sánchez

Alumni (86): Ortiz (16), Montenegro, S. (35), Luna (10), Besmalinovich (8), Zambrano (2) -FI- Kuhlman (4), Montentegro, N. (2), Goizueta (5), Muñoz Perea (4). DT- Candela Arnaldo

Parciales: 22 – 10; 43 – 27; 55 – 48; 72 – 72 y 82 – 86