Liga Pre-Federal: Estudiantes y Racing festejaron en la ruta

Estudiantes y Racing sumaron victorias en la segunda semana de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

En Mar del Plata, el “Chaira” se impuso 102 a 68 a Kimberley y consiguió su segundo triunfo consecutivo. Matías Sesto, con 22 puntos, fue el máximo anotador del conjunto dirigido por Matías Orlando.

Racing tuvo una gran actuación y se trajo una contundente victoria de Mar del Plata ya que luego de un inicio parejo, sacó amplias diferencias con grandes pasajes ofensivos.

En el gimnasio marplatense, Racing aprovechó para darle minutos a todos sus jugadores, permitir el estreno de Tomás Sterz y sumar su segunda conquista en la Zona A del certamen que otorga clasificaciones a la Liga Federal.

Por otro lado, en Tandil, Estudiantes tuvo el mejor estreno ya que se impuso 85 a 79 a Unión y Progreso en un duelo que había iniciado adverso. Federico Marín con 22 puntos fue el goleador en Villa Italia.

No había arrancado bien el “Bata” en su debut, el equipo tandilense tomó la delantera y controló las acciones en los primeros 20 minutos, pero tras el descanso largo llegó la reacción “albinegra”.

A partir de una mayor intensidad defensiva y varias conversiones de tres puntos consecutivas logró achicar la diferencia primero y pasar al frente después para cerrar mejor las acciones e iniciar ganando en la Liga Pre-Federal.

Síntesis Unión y Progreso – Estudiantes:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros:

Unión y Progreso (79): Barroso (15),Tracana (15), Zazpe (12), Vergara (9), González (9) -FI- Ferreiro (4), Turchi (7), Garegnani (0), Chir (14). DT- Álvaro Castiñeira

Estudiantes (85): Rincón (0), Dilascio, S. (11), Arese (19), Marín (22), Rivero (9) -FI- Piccinelli (12), Masson (4), Silveyra (2), Dilascio, L. (6). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 21 – 14; 49 – 38; 60 – 63 y 79 – 85