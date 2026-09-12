Mes de las Personas Mayores: cronograma completo

El Municipio impulsa una serie de actividades para conmemorar el mes de las personas mayores, un calendario de propuestas que se prolongará durante todo el mes de septiembre con el objetivo de promover y visibilizar los derechos de las personas mayores y, a la par, convocarlas a socializar, divertirse y trabajar sobre distintos temas, vinculados con la recreación, la vinculación, la estimulación cognitiva y mucho más.

Tal es así que se llevarán a cabo bailes en distintos puntos del Partido, pero también jornadas de capacitación y actividades que se desarrollarán en el bioparque La Máxima para ejercitar la memoria, la creatividad y, fundamentalmente, la conexión con la naturaleza.

Se invita a las personas a participar de las distintas propuestas, que serán libres y gratuitas. No obstante, algunas serán con inscripción previa por lo que se renueva la invitación a toda la comunidad a crearse el perfil ciudadano en Mi Olava para poder anotarse.

Además, como cierre, el 29 de septiembre se pondrá en funcionamiento un Gabinete de Enfermería y “promoprevención” en Salud, que tendrá su sede en la Dirección de Integración Comunitaria ubicada en la esquina de Coronel Suárez y Moreno.

Calendario:

-12 de septiembre. Memoria Verde. Desde las 14 horas, en el Bioparque Municipal “La Máxima”. No requiere inscripción previa.

-17 de septiembre. Capacitación para cuidadores en RCP – DEA y Primeros Auxilios. Desde las 18 horas en el auditorio Centro cultural San José. Inscripción previa a través de MiOlava.

-18 de septiembre. Baile de las Personas Mayores. Desde las 20 horas en Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo de Sierras Bayas. Se contará con servicio de Cantina.

-19 de septiembre. Baile de las Personas Mayores. Desde las 20 horas en el Club El Provincial. Se contará con servicio de Cantina.

-24 de septiembre. Capacitación ¿Cómo cuidarnos al cuidar? Reflexiones sobre la salud mental a la hora de realizar tareas de cuidados. Desde las 18 horas en el Centro Cultural San José. Inscripción previa a través de MiOlava.

-25 de septiembre. Festival de la Primavera Dorada. Desde las 14:30 horas, en el Centro Cultural San José. Sorteos, actividades recreativas y Música. Traer Reposera y Mate.

- 26 de septiembre. Memoria Verde. Desde las 14 horas en el Bioparque Municipal “La Máxima”. No requiere inscripción previa.