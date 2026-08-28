Loma Negra: entraron a robar a la casa de un hombre que está internado



Personal de la Subcomisaría de Loma Negra investiga un robo en una vivienda que se encontraba desocupada, ya que su dueño está internado en el Hospital Municipal luego de sufrir un ACV.



El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y fue advertido por un amigo suyo que luego radicó la denuncia.



A la vivienda, ubicada en la zona de la ex Cooperativa Telefónica y la Sociedad de Fomento, ingresaron una o más personas sin ejercer violencia.



Allí revolvieron y desordenaron las pertenencias del damnificado, y luego se llevaron una moto Tornado. También se constató el faltante de una notebook, una moto guadaña y varias herramientas.



En las actuaciones, caratuladas como “hurto art 162” interviene la UFI 4 a cargo de la fiscal Paula Serrano.

