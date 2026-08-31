Torneo Federal A: importantísimo festejo del equipo de Serantes

Las Zonas Campeonato y Reválida de la tercera categoría del fútbol argentino completó la 5° fecha con festejos para Villa Mitre y Santamarina.

En la Zona Reválida, Santamarina mantiene intactas sus chances de salvación y en el Gral. San Martín de Tandil, derrotó 2 a 1 a Círculo Deportivo. En el “Papero”, Simón Buscaglia completó los 90 minutos.

La victoria del equipo de Nicolás Serantes ante el equipo que tuvo a Matías González en el banco de suplentes, permitió que Deportivo Rincón -que empató 0 a 0- y sin los hermanos Di Bello, mantuviera la categoría.

En la Zona Campeonato, Villa Mitre volvió a ganar y sigue con chances de clasificación a los Play-Off por el ascenso. Venció 3 a 0 a Huracán aunque sin la presencia de Carlos Battigelli.

Además, Olimpo no pudo en Córdoba y cayó ante Sportivo Atenas por 1 a 0 para compartir la cima de la tabla de posiciones de la Zona B. Braian Guille fue titular en el “aurinegro” que perdió por primera vez en la segunda fase del Torneo.

