De Vega, Ciprés y Benito dijeron presente en la fecha especial del ProCar

En el autódromo “Roberto Mouras”, el ProCar tuvo su carrera de pilotos invitados y completó la 7° fecha del calendario con presencia local.

Andrés De Vega junto a Sebastián Ciprés compitieron en la Clase A y Nicolás Benito dijo presente en la B como invitado de Gonzalo Germano en el autódromo platense.

En el transcurso de la jornada sabatina, se desarrolló la Final del ProCar 4000 de titulares de Clase A y Andrés "Colo" De Vega consiguió adelantar en la carrera para finalmente terminar recibiendo la bandera a cuadros en el decimotercer lugar.

Por otra parte, el domingo y con el Chevrolet N°41 de Gonzalo Germano, Nicolás Villamayor inició la Final de Clase B desde la sexta fila en el undécimo puesto y cruzó la meta en sexto lugar.

Finalmente, en la Final de Invitados Clase A, Sebastián Ciprés, con el Chevrolet N°44 de De Vega finalizó 15° tras haber partido desde la 12° colocación.

La octava y próxima fecha será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, nuevamente en el Autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata.