¿Cuánto cuesta alquilar en Olavarría?

Alquilar en Olavarría implica presupuestos muy diferentes según la vivienda que se busca. Para una persona que quiere vivir sola, los departamentos de uno o dos ambientes aparecen como una de las alternativas más accesibles. Para una familia que necesita dos dormitorios o más, las casas ofrecen mayor espacio, pero también hay menos opciones y los valores son aún más altos.

Según los datos del portal Mi Propiedad,el mercado inmobiliario de Olavarría cuenta con una oferta de 779 inmuebles, aunque solo el 10% corresponde a alquileres. Los precios se ubican desde $320.000 hasta $2.200.000 dependiendo de si son casas o departamentos y del barrio en el que se encuentren.

Los datos muestran que los departamentos de uno y dos dormitorios concentran gran parte de la oferta, y se presentan como una alternativa para quienes buscan independizarse. Para jóvenes y parejas, acceder a una vivienda de menor tamaño puede ser una forma de afrontar los costos y dar el primer paso.

Departamentos: una opción para independizarse

Los departamentos concentran la mayor parte de la oferta. Los valores publicados parten de $320.000 y predominan las unidades de un dormitorio.

Desde la inmobiliaria Barsi Bruni señalaron que un departamento de un dormitorio puede conseguirse desde aproximadamente $350.000, especialmente en barrios como Jardín y FONAVI.

Un inquilino paga $345.000 por un departamento de un dormitorio, con servicio urbano incluido. Otro abona $390.000 por un departamento de dos ambientes y asegura que en ese monto están incluidos los servicios y el wifi.

El precio también cambia según las características de la propiedad. La ubicación, la amplitud, la luminosidad, la cochera, el ascensor y el estado de conservación pueden aumentar o reducir el valor.

Casas para la comodidad de las familias

Para quienes necesitan más espacio, la oferta se reduce. Desde Barsi Bruni explicaron que reciben muchas consultas por casas, pero cuentan con menos unidades disponibles. “Hay una demanda importante por viviendas de dos dormitorios o más para familias” destacaron.

Los valores varían según la zona. En Barrio Luján las casas en buenas condiciones cuestan entre $650.000 y $700.000. En Microcentro, en cambio, pueden alcanzar entre $900.000 y $1.000.000.

Una inquilina que actualmente alquila una casa por fuera de los barrios más solicitados paga un valor de $570.000 y recuerda que cuando comenzó su búsqueda “casas no habían, solo departamentos”.

Depende la zona, cambia el precio

Microcentro aparece como el sector más caro entre las inmobiliarias consultadas. Pueblo Nuevo, Mariano Moreno y San Vicente también se encuentran entre las zonas más buscadas.

En Microcentro, según las inmobiliarias, tanto casas como departamentos pueden acercarse al millón de pesos. En los departamentos, además, se suman expensas y servicio urbano, que oscilan entre $30.000 y $50.000. En zonas más alejadas del centro aparecen opciones más económicas, aunque el barrio no es el único factor.

¿Cuánto hay que tener para entrar?

El alquiler mensual no es el único gasto. Para concretar el contrato hay que sumar el llamado “mes de depósito”, servicios, expensas y honorarios, esto depende de cada contrato.

Desde Barsi Bruni calculan que para un alquiler de $350.000 se necesitan como mínimo $700.000 para ingresar. En Di Salvo, tomando como referencia un alquiler de $500.000 en el centro de un dormitorio, estiman que el presupuesto inicial puede alcanzar los $1.500.000.

Los alquileres, además, se actualizan según las condiciones de cada contrato. Desde Di Salvo señalan que los últimos aumentos trimestrales fueron de aproximadamente 8,5%, mientras que Barsi Bruni utiliza el IPC (Índice del Precio al Consumidor) como referencia. Pero las inmobiliarias también señalan que existe un límite marcado por la capacidad de pago ya que “mucho no lo podés aumentar porque sino, no los alquilás, porque la gente no lo puede pagar” reconocen.



Entonces, para quien busca independizarse un departamento de $345.000 puede ser el punto de partida. Y para una familia, la búsqueda puede comenzar en $550.000 y avanzar hasta el $1.000.000 según la zona.

En julio la inflación fue del 2,1% y acumuló un 19,3% durante los primeros 7 meses del año. En este escenario, reunir el dinero para ingresar a un alquiler es el primer desafío. Mientras que sostenerlo en el tiempo conlleva destinar un porcentaje cada vez más alto del salario debido a los aumentos cuatrimestrales.



Esta nota fue realizada por la estudiante de Periodismo (Unicen) Victoria Brauton en el marco de las prácticas profesionalizantes de la carrera.