Ke Personajes: plateas agotadas, sólo quedan campo y popular

Sólo faltan 5 días para el show de Ke Personajes en Olavarría y ya se agotaron las plateas. El concierto, que comenzará a las 21, será en el Maxigimnasio del Club Estudiantes.

Aún quedan entradas disponibles en campo a un valor de $90 mil y populares a $70 mil.

Comprá tus entradas en ticket10.com.ar con tarjetas de todos los bancos. Los tickets también se pueden conseguir en el punto físico SoluCel (Cnel. Suárez 2860).

Además, se venderán entradas en puerta en la previa del show.

¡No te quedes afuera!