Policiales

Grave siniestro vial en la rotonda de Sierras Bayas con dos jóvenes heridos

El accidente se produjo en las primeras horas de la mañana de este domingo, cuando un FIAT Uno dio varios tumbos. Ambos fueron traslados en ambulancia el Hospital Dr. Héctor Cura.

Domingo, 09 de agosto de 2026 a las 11:54

Por Redacción

Un joven en código rojo y otro con múltiples lesiones fue el saldo de un grave accidente acontecido este domingo entre las 7 y las 8 de la mañana en la rotonda de Sierras Bayas.

Según los efectivos que se encontraban en el lugar, el automóvil Fiat Uno ingresaba a la localidad, aparentemente a una velocidad desaconsejada, mordió un cordón interno y dio varios vuelcos para terminar sobre la misma rotonda. El vehículo era conducido por Iván Krotter, de 25 años, quien circulaba acompañado por Lautaro Romero, de 20.

De acuerdo al primer parte, ambos jóvenes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Héctor” Cura y Romero sufrió las lesiones más severas. 

 

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