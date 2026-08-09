Se presentó este sábado “Murmullo de los Olvidados”

Viviana González Catriel y Nora Galván presentarán este sábado en el Centro Cultural San José el libro “Murmullo de los Olvidados”, que apela a la memoria y rescata las raíces de los pueblos originarios a través de dos representantes de los primeros habitantes de esta región.

A sala colmada, el acto contó con la presencia del lonco Hugo Paialef, quien llegó desde Neuquén con su esposa y pronunció unas palabras que emocionaron a todos los presentes.

“Fue una jornada muy emotiva, con mucha gente, la verdad más de lo esperado” celebró Viviana, quien compartió la mesa con el profesor de literatura Ceferino Lascano y Cristian Delpiani.

Las autoras hablaron de por qué y para qué escribieron “Murmullo de los Olvidados” y añadieron que nació de un sueño de dos personas que se animaron a escribir, a recordar y a imaginar.

“El título para nosotras tiene un significado especial porque hay personas, recuerdos y voces que con el paso del tiempo parecen quedar en silencio, pero siguen ahí, esperando que alguien las escuche” resaltó.

Se compartieron ideas, momentos y recuerdos. “Ojalá que cuando lean el libro puedan escuchar esos murmullos” fue el cierre aspiracional de Viviana.