Defensa Pública Civil: cronograma de atención en localidades

Durante el mes de agosto representantes de la Defensa Pública Civil retomarán sus recorridas por las localidades de Olavarría para ofrecer atención y asesoramiento de manera descentralizada.



El organismo está integrado por defensores/as públicos que actúan tanto en sede civil, comercial, de familia y penal.



La Defensa Pública Regional en el fuero civil ha descentralizado su atención en comunidades pequeñas y rurales de los partidos incluidos en el Departamento Judicial de Azul, con la colaboración de delegaciones municipales y organizaciones de la comunidad.



“En estos centros brindamos la misma atención que en las sedes centrales, buscando asegurar de este modo el acceso a la Justicia” explicaron.



Los/as ciudadanos/as pueden recibir asesoramiento, asistencia técnica y/o representación jurídica, en forma gratuita por parte de un abogado/a de la Defensa Pública en lo Civil del Departamento Judicial de Azul en materia de cuotas alimentarias, cuidado personal, regímenes de contacto, desalojos, acciones de filiación, violencia familiar y de género, amparos, medidas de abrigo, guardas, determinación de la capacidad jurídica, internaciones, entre otros.



El cronograma



-Hinojo y Colonia Hinojo: 21/8 - Lugar de atención: Centro de jubilados (Hinojo), de 8:30 a 11:00.

-Sierras Bayas: 26/8 - Lugar de atención: Delegación municipal, de 8:30 a 11:00.

-Loma Negra: 19/8 - Lugar de atención: Delegación municipal, de 8:30 a 11:00.

-Recalde: 28/8 - Lugar de atención: Unidad Sanitaria Recalde, de 9:00 a 11:00.

-Espigas: 28/8 - Lugar de atención: Delegación municipal, de 11:30 a 13:00.