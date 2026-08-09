Para 2028 caerá casi un 30% la matrícula primaria en Olavarría con respecto a 2023

Como consecuencia de la baja en el índice de natalidad que se registra en la Ciudad, en el lustro 2023 - 2028 la matrícula de nivel primario caerá en Olavarría casi un 30 por ciento según una investigación realizada por el licenciado Francisco Sáenz -becario doctoral del Conicet y auxiliar docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur- junto con la doctora en economía Valentina Viego.

Olavarría es sólo un apéndice minúsculo de un trabajo que abarcó a todos los partidos y departamentos de la Argentina y dio como resultado la evolución de la matrícula según las tendencias actuales.

“Tomamos los datos públicos que están a disposición de cualquier ciudadano del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y del Ministerio de Capital Humano para proyectar cuántos estudiantes habría en unos años en el nivel primario para cada uno de los departamentos del país”, reveló Saenz en una charla telefónica desde Bahía Blanca con este medio.

Licenciado en Ciencias de la Educación, Francisco Sáenz fue el egresado con el mejor promedio de la 399ª Colación de Grado de la Universidad Nacional del Sur, con 9,69 a lo largo de su desempeño académico en esta prestigiosa casa de altos estudios.

“Tenemos como una ventana entre los niños que nacieron hace seis y doce años; todo ese rango son quienes compondrían hoy la matrícula escolar primaria en cada departamento o partido de la Argentina” compartió el investigador.

“Este trabajo lo hicimos durante todo el año 2025 junto con Valentina Viego, que es mi directora de doctorado. Ella es doctora de economía, forma parte del departamento de Economía de la UNS, y mi formación es profesor de física, licenciado en ciencias de la educación y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de La Plata, pero con sede en la UNS” se presentó.

Francisco se dedica a estudiar trayectorias estudiantiles universitarias. “Con Valentina vamos explorando otros tópicos un poco más periféricos que tienen que ver con investigación educativa. Por lo general con metodologías cuantitativas y así salió la idea de armar este trabajo, viendo que la matrícula escolar depende por lejos principalmente de la cantidad de niños que nazcan. Después aparecen los otros factores, como la repitencia, la mortalidad infantil, la migración; aspectos que influyen, pero de manera ínfima” explicó.

“En realidad, si baja un 40% de la natalidad en 10 años tendremos aproximadamente un 40% menos de matrícula y viendo que estaban los datos de nacimientos, pero que nadie estaba haciendo proyecciones a partir de eso, nos propusimos hacerlo nosotros” añadió.

Con la base de datos obrantes en el Renaper y el Ministerio de Capital Humano, Francisco y Valentina pusieron la lupa sobre toda la Argentina y de allí surgieron las conclusiones a escala nacional y departamental.

Posada sobre el centro del mapa bonaerense, los registros de Olavarría son mayores que la media de la Provincia, la Séptima Sección Electoral y del país.

“A nivel nacional estamos estamos hablando de un 20% en la caída de matrícula: pasamos de 5 a 4 millones de estudiantes en el lapso de 4 años, lo cual es muy importante en tan poquito tiempo y Olavarría nos da una caída muy significativa, incluso en el contexto de la provincia de Buenos Aires que es una provincia con un pronunciado declive en el orden nacional” sostuvo.

Francisco pidió algunos segundos para centralizar la mirada, repasó los números y análisis que figuran en el dossier que en algunos meses será dado a conocer y dijo que “en Olavarría tenemos una caída del 29% entre 2023 y 2028, lo cual significa un total de 3.100 estudiantes menos en ese lapso. Eso equivaldría, -haciendo proyecciones lineales-, a unas 122 secciones (o aulas) y a 172 cargos en riesgo”.

Luego hizo un repaso por los datos de la Sección Electoral: en 25 de Mayo se proyecta una caída del 25% en la matrícula, con 713 alumnos menos, 39 cargos en riesgo y la pérdida de 27 aulas; en Azul la caída en la matrícula sería del 28%, con 1798 alumnos menos, 98 cargos en riesgo y la pérdida de 70 aulas.

El descenso de la matrícula en Bolívar está proyectado en un 22%, con 699 alumnos menos, 38 cargos en riesgo y 27 aulas menos; en General Alvear se proyecta una caída en la matrícula idéntica a la de Olavarría (un 29%), con 278 alumnos menos, 15 carlos en riesgo y 10 aulas menos.

La baja en la matrícula de Roque Pérez estaría en un 25%, con 336 alumnos menos, 18 cargos en riesgo y 13 aulas menos; en Saladillo bajaría un 22%, con el ingreso de 708 alumnos menos, 38 cargos en riesgo y 27 aulas en peligro y en Tapalqué la baja proyectada es del 18%, con una matrícula que descendería en 164 estudiantes 9 cargos en riesgo y la necesidad de 6 aulas menos.

El licenciado Francisco Sáenz también mostró datos generales: “En la provincia de Buenos Aires hablamos de un total de 428.000 estudiantes menos en la matrícula escolar, para una caída de alrededor de 20.000 cargos docentes y de alrededor de 15.000 secciones o aulas”.

Después analizó los datos en un contexto de baja en los índices de natalidad.

“Lo que vemos en los gráficos es que la natalidad venía subiendo de manera sostenida, consistente, suave hasta el 2014-2015. Ahí se produjo un quiebre, arrancó a caer estrepitosamente y no sabemos aún cuál es el piso de esa caída” advirtió.

Ni durante la COVID 19 se registró un paréntesis en esta tendencia. “En el 2020 hubo un salto todavía mayor de lo que veníamos viendo en la caída de la tasa de natalidad, que probablemente tuvo que ver con el efecto de la pandemia. En 2021 se produjo más o menos la misma cantidad de nacimientos que en 2020 y después continuó la caída” mencionó el investigador bahiense.

El trabajo fue publicado en primera instancia en el portal La Nueva de Bahía Blanca y mostró paralelismos con la situación de Olavarría. “Para el caso puntual de Bahía Blanca proyectamos entre 2023 y 2028 una caída porcentual del 26 %, 7426 estudiantes menos en el nivel primario, lo que equivaldría con una proyección lineal a 407 cargos docentes menos o a 291 aulas menos", reveló.

Según el estudio, entre 2023 y 2028 Argentina perderá más de un millón de estudiantes de primaria. “Estamos hablando de una diferencia de cinco años, de 1.063.000 niños menos en edad escolar”, señaló Saenz.

Si se mantuviera la estructura actual del sistema, esa baja implicaría “una reducción de 45.000 aulas y de 71.000 cargos docentes”.

Para el investigador, el fenómeno tiene una dato inédito: “Nunca había pasado esto antes, salvo cuestiones muy puntuales como plagas, períodos de hambruna o guerras. Ahora parece un fenómeno global”.

“Hay distintas hipótesis que se han desarrollado desde la academia. Algunos lo atribuyen en gran parte al éxito de la ley de Educación Sexual Integral, que logró disminuir de manera muy significativa el embarazo adolescente. Otras corrientes también han mostrado el efecto que tiene la realidad económica sobre la planificación familiar” analizó.

Sáenz evaluó que el descenso de la matrícula no necesariamente debería traducirse en cierres de cursos o recortes de personal. “Si es un problema o una oportunidad, va a depender totalmente de la creatividad de quienes estén desarrollando la política educativa”, dijo.

Francisco agradeció la posibilidad de bajar a la sociedad estos datos, en tiempos que la ciencia en la Argentina es menoscabada por la administración que encabeza el presidente Javier Milei y los investigadores sufren las consecuencias.

“Hay muchísima gente que no sabe realmente lo que hacemos o tiene ideas muy erradas y los medios se han encargado muchas veces de difundir maliciosamente, justificando los intentos de ajuste al sistema. Siempre está bueno tener la oportunidad de contar lo que hacemos y significar el valor de las investigaciones que estamos desarrollando, que siempre intentamos que tengan un impacto favorable sobre el país” añadió.

Como complemento de la investigación, el equipo desarrolló un mapa interactivo que estará disponible en los próximos días y permitirá visualizar la evolución de la natalidad y de la matrícula escolar en los más de 500 departamentos del país.

“Estas herramientas son importantes para mediar entre la investigación, el ámbito académico y el ámbito político”, explicó Saenz y consideró que facilitar el acceso a la información puede favorecer “la toma de decisiones basada en datos".