La pelota empezó a rodar en el Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría inició luego de la postergación por el no acuerdo entre árbitros y clubes por los honorarios.

En la jornada inaugural, Ferro goleó a Colonias y Cerros en el Tete Di Carlo donde oficializó de local y en horas del mediodía, Estudiantes venció a Hinojo en la última pelota del partido.

Espigas, campeón de la Copa, arrancó con el pie izquierdo y fue goleado por Loma Negra en el "De la Quintana".

El Fortín, en el Ricardo Sánchez, derrotó a San Martín y Racing se impuso a Sierra Chica con un gol sobre la hora.

Cerrando la fecha, Municipales le ganó a Embajadores en el sintético.

Los resultados:

En Primera

Ferro 4 (Juan Álvarez, Ramón Galotti, Thiago Andreu -2-) – 0 Colonias y Cerros

Estudiantes 1 (Juan Masson) – 0 Hinojo

Espigas 0 - 3 (Yael Román, Yoel González, Braian Palacios) Loma Negra

Sierra Chica 0 - 1 (Braian Bortolotti) Racing

El Fortín 3 (Leonardo Benito, Alejandro Bianciotto, Mateo Guevara) - 0 San Martín

Embajadores 0 - 1 (Iván Leal) Municipales