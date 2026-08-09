La “Chingalán” no pudo en el “Súper-Clásico” y fue subcampeona

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvió a enfrentar a los “Golden Boys” en una definición de Premier Pádel y fue derrota en tres sets.

Federico Chingotto y Alejandro Galán cayeron ante Arturo Coello y Agustín Tapia por 6/3, 5/7 y 7/5 en 1:51 de partido.

En la despedida del complejo Olympia en el primer torneo Premier Pádel en Londres y tras dos torneos sin coincidir en la Final, los N°1 tuvieron un primer set perfecto que dejó sin chances a la “Chingalán”.

Sin embargo, Chingotto y Galán lograron minimizar el dominio de los líderes del ranking y cuando todo apuntaba al tie-break, lograron el quiebre decisivo para llevar la Final a tercer set.

En el definitorio, y cuando todo era marcada paridad, Tapia y Coello se quedaron con el set cuando el tie-break parecía inevitable y sumaron su sexta victoria de la temporada sobre los N°2.