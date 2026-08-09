La “Carrera Paso a Paso” completó los 10K con gran participación

Las calles de Villa Alfredo Fortabat recibieron la 3° edición de la carrera organizada por Paso a Paso y la empresa Loma Negra que contó con un importante número de participantes.

La competencia sobre 10 y 5 kilómetros con salida y llegada en la Plaza Libertad consagró a Leonardo Landabur en la distancia principal.

El olavarriense fue escoltado por Manuel Aramburu, Luciano Sosa, Ezequiel Magallane y Diego Ortiz.

Dentro de la categoría Damas, el festejo fue para la oriunda de Laprida, Nazarena Gorosito y la acompañaron en el podio Yanina Clark, Rosana Luisetti, Marianela Fernández y Jesica Menon.

Por otro lado, en los 5K, Malco Bufoni fue el primero en cruzar el globo con Ezequeil Cáseres y Alejandro González y en las Damas, Valentina Martín fue la ganadora con Barbara Milau y Mariana Baltar como compañeras de podio.