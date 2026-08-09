Conocé Las Vegas en una salida grupal acompañada

Cuando se piensa en Las Vegas, lo primero que viene a la mente son sus imponentes hoteles, las luces de neón y los famosos casinos. Sin embargo, la ciudad más emblemática del estado de Nevada es mucho más que un destino para el entretenimiento: es un lugar donde la innovación, la gastronomía, los espectáculos de nivel internacional y las experiencias inolvidables conviven las 24 horas del día.



Cada año, millones de viajeros llegan desde todas partes del mundo para vivir la energía única de una ciudad que se reinventa constantemente. Desde recorrer el icónico Strip hasta disfrutar de shows de artistas internacionales, visitar hoteles temáticos o realizar excursiones a paisajes naturales de película, Las Vegas ofrece propuestas para todos los gustos.



Con el objetivo de acercar este destino a más viajeros, Piana del Sole presenta una salida grupal acompañada con fecha de partida el 22 de noviembre de 2026, ideal para quienes desean viajar con la tranquilidad de contar con coordinación permanente y compartir la experiencia con un grupo.



Mucho más que casinos



Aunque los casinos forman parte de la identidad de Las Vegas, limitar la ciudad únicamente al juego sería perder gran parte de su esencia.



El famoso Las Vegas Strip concentra algunos de los hoteles más impactantes del mundo, cada uno con una temática diferente. Es posible recorrer París, Venecia, Nueva York o el antiguo Egipto en cuestión de minutos, simplemente caminando por una misma avenida.



Cada establecimiento ofrece atracciones propias: fuentes danzantes, jardines botánicos, acuarios, museos, galerías comerciales, restaurantes de chefs reconocidos y espectáculos gratuitos que convierten cada paseo en una experiencia distinta.



La ciudad también es uno de los principales centros gastronómicos de Estados Unidos. Desde buffets tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, la variedad culinaria permite recorrer sabores de todo el mundo sin salir del destino.



Espectáculos que marcan la diferencia



Las Vegas es considerada la capital mundial del entretenimiento.



Cada noche se presentan producciones de primer nivel con tecnología de última generación, artistas internacionales, conciertos, musicales, magia, humor y los reconocidos espectáculos del Cirque du Soleil, que atraen visitantes durante todo el año.



A esto se suma una intensa vida nocturna, rooftops con vistas panorámicas, bares temáticos y una agenda permanente de eventos deportivos y culturales.



Excursiones para descubrir paisajes únicos



Uno de los grandes atractivos de viajar a Las Vegas es la posibilidad de combinar la ciudad con algunos de los escenarios naturales más impresionantes de Estados Unidos.



Desde allí pueden realizarse excursiones al majestuoso Gran Cañón, una de las maravillas naturales del planeta; conocer la imponente presa Hoover Dam; recorrer el desierto de Mojave; visitar el Valley of Fire o incluso sobrevolar el cañón en helicóptero para obtener una perspectiva completamente diferente.



Quienes buscan una experiencia distinta también pueden visitar Red Rock Canyon, un parque natural ideal para admirar formaciones rocosas de tonos rojizos y disfrutar de paisajes que contrastan con el movimiento de la ciudad.



Compras para todos los presupuestos



Las Vegas también es un excelente destino para quienes disfrutan de las compras.



La ciudad cuenta con outlets de marcas internacionales, centros comerciales de lujo y tiendas de tecnología, indumentaria y accesorios con una amplia variedad de precios.



Muchos viajeros aprovechan su estadía para adquirir productos con importantes diferencias de valor respecto de otros mercados, convirtiendo las compras en una actividad más del itinerario.



Una salida grupal para disfrutar sin preocupaciones



Viajar en una salida grupal acompañada significa contar con la tranquilidad de tener asistencia durante todo el recorrido, compartir cada experiencia con otros viajeros y disfrutar de una organización pensada para aprovechar al máximo cada momento.



Este formato resulta ideal tanto para quienes realizan su primer viaje internacional como para quienes prefieren viajar acompañados, evitando las preocupaciones propias de la planificación.



Además del acompañamiento, el grupo permite generar nuevas amistades, compartir excursiones y vivir una experiencia mucho más enriquecedora.



Una oportunidad para empezar a planificar el viaje



La salida grupal acompañada a Las Vegas tiene fecha prevista para el 22 de noviembre de 2026. El programa tiene un valor de USD 1.990 y puede abonarse en cuotas fijas y sin interés, una alternativa que facilita la planificación del viaje con anticipación.



Las Vegas es una ciudad que sorprende desde el primer momento. Su arquitectura, su energía, sus espectáculos, su gastronomía y la posibilidad de combinar entretenimiento con naturaleza hacen que cada día sea diferente al anterior. Para quienes sueñan con conocer uno de los destinos más icónicos del mundo, esta salida grupal representa una excelente oportunidad para vivir una experiencia inolvidable con la tranquilidad de viajar acompañados.



