Azul: allanaron dos forrajerías por presunta venta ilegal de animales



La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en la ciudad de Azul en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Durante los procedimientos fueron rescatados animales protegidos y también se secuestró marihuana.



Los operativos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa Federal Azul, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, tras una investigación iniciada a mediados de junio. Las tareas permitieron identificar un comercio y a su responsable por la presunta comercialización ilegal de especies protegidas.



Por orden de la Justicia se allanó un local ubicado en Corrientes al 400 y un domicilio de Cabo González al 900, ambos en la ciudad de Azul.



Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron ocho cardenales, una cotorra argentina, una reinamora, un zorrillo y nueve ranas de garras africanas, especies alcanzadas por la legislación de protección de la fauna. Además, incautaron dos teléfonos celulares, una computadora, un DVR y documentación considerada de interés para la investigación.



Durante las requisas también se encontró marihuana, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas por presunta infracción a la Ley 23.737. El estupefaciente fue secuestrado y el investigado fue notificado de la causa, sin que se dispusieran medidas restrictivas de su libertad.



Los animales quedaron bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial y de los organismos competentes, que definirán su reubicación priorizando su bienestar y conservación.



Desde la Policía Federal Argentina destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a proteger la biodiversidad y combatir los delitos contra la fauna silvestre.



