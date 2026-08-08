La construcción cayó 4,1% en junio y frenó la recuperación del sector

La actividad de la construcción cayó en junio pasado el 4,1 % con respecto a mayo último, tras haber subido el 6,3 % en el quinto mes del año, informaron fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en dicho mes una recuperación del 4,0 % en comparación con igual periodo de 2025, también después de un mes en retroceso.

En los primeros seis meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 2,8 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron el 0,8 % interanual en mayo último, hasta los 377.438.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en mayo una baja del 6,1 % con respecto al mismo mes de 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos insumos registraron en junio una baja del 1,99 % con respecto a mayo pasado y un empeoramiento del 0,6 % en términos interanuales.