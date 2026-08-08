Espectáculos

En septiembre llegará la 5° edición de la Fiesta “Día del Inmigrante”

Será el domingo 6  desde las 12 a las 21 horas, en el Centro Cultural Municipal San José. El evento contará con una gran feria gastronómica y propuestas de las diferentes colectividades del Partido. 

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 11:55

Por Redacción

 

El Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades de Olavarría anunciaron la realización de la 5º edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante, que se llevará cabo el domingo 6 de septiembre, de 12 a 21 horas, en el Centro Cultural “San José”.

 

El evento contará con una gran feria gastronómica, con propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también estarán presentes cerveceros locales.

 

Además, habrá un escenario con danzas típicas, y grupos musicales durante toda la jornada.

 

Asimismo, dentro del Centro Cultural se desarrollará una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades.