Olavarriense agredido en Mar del Plata: cambio en la imputación

La causa que investiga la agresión que sufrió un joven que terminó atropellado en Playa Grande se investigará finalmente como un homicidio en grado de tentativa y será derivada a una fiscalía de instrucción que deberá definir la fecha de indagatoria de Matías Fay.

Fuentes judiciales confirmaron la decisión que hace instantes tomó el fiscal Paulo Cubas de la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales tras escuchar los testimonios de la víctima, de los testigos propuestos por las partes y de los informes periciales realizados en el lugar de los hechos.

La dirección en que Fay empuja a Valentín Lastra –no contra el auto estacionado sino contra la calle-, uno de los videos donde se escucha al agresor exigir disculpas sino lo mataba y la mayoría de los testimonios recabados fundamentaron la decisión del fiscal que anexó todo el material probatorio recabado.

La decisión está en sintonía con el testimonio de Valentín Lastra, el joven agredido que sostuvo que el imputado debió haber visto el rodado que se aproximaba por el paseo Victoria Ocampo. Sus abogados habían señalado las imágenes viralizadas mostraban una situación de extrema gravedad y no podía hablarse de una situación de lesiones leves sino que existió un ataque brutal con una intención de matarlo.

“Simplemente había un maltrato claro por parte del agresor hacia una persona que se desempeñaba como cuidador de coches. Valentín lo único que hizo fue pedirle amablemente que dejara de hostigarlo", explicaron.

A partir del cambio de calificación y por una cuestión de fechas y competencia, la Fiscalía General deberá definir a que fiscalía envía la causa –podría dejarla en la actual si lo dispone- y luego se resolverá la fecha de llamada a indagatoria de Matías Fay, quien es defendido por los abogados Joaquín Rúa y Pedro Martín Casas.

Fuente: 0223