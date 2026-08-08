Olavarría cerró el Torneo Provincial U15 con triunfo

En la mañana del sábado, el representativo de la Asociación de Básquet de Olavarría cerró su participación en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y fue logrando el 5° puesto.

Olavarría venció a Chivilcoy por 69 a 61 y sumó su primer triunfo en la cita que reunió a los mejores seis equipos de la Provincia en su última presentación.

Los dirigidos por Sebastián Mazzoleni dominaron los tres primeros parciales con un gran trabajo colectivo y el aporte goleador de Salvador Núñez que terminó con 15 puntos y en los últimos 10 minutos controló la diferencia para quedarse con el 5° puesto de la clasificación.

Síntesis Chivilcoy – Olavarría:

Estadio:

Árbitros:

Chivilcoy (61): Moro (5), Ferreira (2), Tomasin (4), Machado (2), Crespi (8) -FI- Ciancaglini Lettieri (10), Falasco (0), Bartomeo (0), Martínez (0), Gómez Chapetto (12), Cerdan (4), Ceciliano (14). DT-

Olavarría (69): Etchevarne (10), Arramón (2), Andes (0), Corinaldesi (13), Domínguez (0) -FI- Peralta Vilela (7), Pando (5), Cossimo (3), Tolosa (6), Zappacosta (0), Barragán Aisaguer (8), Núñez (15). DT- Sebastián Mazzoleni

Parciales: 16 – 23; 29 – 43; 42 – 59 y 61 – 69