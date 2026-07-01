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 - 1 de Julio de 2026 | 22:56

Preceptora fue agredida en la Escuela Normal 

Un nuevo hecho de violencia irrumpió la normalidad del turno mañana de la Escuela Normal. Una preceptora fue agredida y habrá jornada de trabajos durante el jueves.

Durante un conflicto entre estudiantes, una preceptora fue agredida en la Secundaria N°10 y la normalidad de la comunidad educativa sufrirá modificaciones el venidero jueves.

 

Una preceptora recibió un golpe en su rostro en un nuevo episodio de violencia que puso en vilo a las autoridades educativas

 

Según indicaron desde Jefatura Distrital, este jueves se realizará una jornada de trabajo para abordar los hechos de violencia en la institución mientras que desde la entidad educativa se informó que durante la jornada matutina del jueves trabajar junto a Jefatura Distrital, inspectores y alumnos. 

 

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