Santiago Aman jugará Liga Argentina en Quilmes

Sube de categoría Santiago Aman que, tras sumar experiencia en la Liga Federal, jugará la segunda división del básquet argentino como una de las fichas U21 de Quilmes de Mar del Plata.

Santiago Amán mide 1,93 metros y puede jugar como alero o ala-pivote, surgió en Estudiantes de Olavarría y en la última temporada, en Atenas de La Plata actuó en 16 partidos, con 13,4 puntos (52% en dobles, 21% en triples y 53% en libres), 7,2 rebotes y 0,9 asistencias en 29,4 minutos.

El alero que será ficha U21, se sumará al plantel dirigido por Sebastián Saborido que ya cuenta con sus fichas mayores confirmadas.