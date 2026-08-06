Un olavarriense sufrió un fuerte accidente en la Ruta 3

En la tarde de este jueves, alrededor de las 13, en el kilómetro 227 de la Ruta 3 ocurrió un accidente que tuvo como uno de los protagonistas a un olavarriense, que conducía un auto que impactó de forma violenta contra un camión.



Según sitios de noticias de la zona, el conductor del vehículo de menor porte fue trasladado al hospital de Las Flores para su atención con lesiones de consideración pero sin riesgo de vida.



Por el choque, había quedado atrapado y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios.

Según la información conocida hasta el momento, las personas involucradas fueron identificadas como: Oscar Alberto Goitia, de 77 años, jubilado, domiciliado en Olavarría y Franco Santo Sebastián, de 26 años, empleado, domiciliado en El Pato, partido de Berazategui.



En el lugar trabajan efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. El tránsito permanece afectado en la zona.



Con información de: Noticias Las Flores y Las Flores TV

