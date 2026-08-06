Con sede en el Instituto de Educación Especial Helen Keller en la mañana de este jueves se llevó a cabo un nuevo encuentro del Consejo Municipal de Discapacidad, un espacio destinado a fortalecer acciones conjuntas en materia de inclusión y promoción de derechos de las personas con discapacidad.

Durante la reunión se abordó la planificación del Mes de la Educación Especial, en el marco del cual se realizarán actividades a lo largo de todo el mes de agosto en las instituciones educativas con el objetivo de visibilizar el trabajo que realizan las escuelas de la modalidad especial. Asimismo, se definió una jornada de cierre que será difundida en los próximos días.

La jornada contó con la participación de autoridades municipales, el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan Pablo Arouxet, el subsecretario de Desarrollo Social Leonardo Yunger, la directora de Discapacidad Laura Arbillaga, inspectoras de modalidad especial María José Salías y Evangelina Kais y referentes de instituciones como EEE 502, 503,504, Helen Keller, La Casa de Helen, CORIM, CORPI, CFI, IDEO, Centro de Día Madre Teresa de Calcuta, Asociación Olavarriense de Hipoterapia, Facultad de Ingeniería, Casa de María, FACSO (UNICEN) y del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva.