Racing sumó, otra vez, a Nadir Hadad 

Nadir Hadad vuelve a Racing tras su paso por Sportivo Las Parejas en el Federal A y será parte del plantel que afrontará la doble competencia del segundo semestre del año.

El “Chaira” continúa reforzando su plantel de cara a un semestre con grandes desafíos y este jueves oficializó el regreso de Nadir Hadad.

El futbolista olavarriense vuelve a la institución luego de su experiencia en Sportivo Las Parejas, equipo con el que disputó el Torneo Federal A y se suma al plantel dirigido por Carlos Tavare.

Con esta incorporación, Racing suma su tercer refuerzo para la segunda parte de la temporada. Anteriormente había confirmado las llegadas de Quimey Marín y del defensor Franco Gómez Navarro, fortaleciendo un plantel que buscará ser protagonista tanto en el ámbito local como en el plano regional.

Fuente: prensa RAC