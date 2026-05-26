Conductor ileso al volcar un camión en la Ruta 3

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes en el kilómetro 235 de la Ruta Nacional Nº 3, donde un camión terminó volcado sobre la calzada.

Según el sitio "Noticias Las Flores" el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana y fue protagonizado por un camión chasis dominio JHS0155 y un acoplado AF579HY que, por causas que se encuentran bajo investigación, terminó volcando y obstruyendo parte de la ruta.

El conductor, identificado como Roberto Carlos Barreras, no sufrió heridas y resultó ileso tras el accidente.

En el lugar trabajaron agentes de Corredores Viales y efectivos de Vial Azul, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito debido a que el acoplado quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, generando complicaciones para la circulación.

Tras varias horas de trabajo, la circulación fue normalizada y la Ruta Nacional Nº 3 quedó completamente liberada.