Reconocen a hogares por su compromiso con la separación de residuos

La Coordinación de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría, llevó adelante la recorrida de reconocimiento en el marco del programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO), durante la cual se colocaron alrededor de 180 etiquetas verdes en viviendas que realizaron correctamente la separación de sus residuos reciclables y los dispusieron en el horario establecido para su recolección.

La actividad se desarrolló el pasado martes en un sector del barrio San Vicente, correspondiente a la ruta naranja, abarcando el cuadrante comprendido por las calles Lavalle, Del Valle, Pringles y Pueyrredón. La recorrida fue realizada por las promotoras ambientales a partir de las 18 horas, en coincidencia con el inicio del recorrido del camión de recolección diferenciada. La jornada permitió reconocer y agradecer el compromiso de los vecinos que participan activamente del programa GIRO, al tiempo que posibilitó observar la buena calidad del material reciclable que se separa para su recolección, reflejando una correcta separación en origen en un importante número de hogares.

Durante el acompañamiento al camión de recolección diferenciada también se detectó que más de 80 viviendas sacaron sus reciclables una vez iniciado el recorrido del servicio. Si bien los materiales pudieron ser recolectados, sacar los residuos fuera del horario establecido puede dificultar la tarea del servicio e incluso ocasionar que los residuos no sean retirados. Por este motivo, se recuerda a los vecinos la importancia de disponer los reciclables a las 18 horas, horario de inicio de la recolección diferenciada, a fin de garantizar un servicio más eficiente.

Las etiquetas verdes fueron colocadas únicamente en aquellos hogares que, además de realizar una correcta separación de los materiales, respetaron el horario establecido para su disposición.

Asimismo, las promotoras observaron la presencia de canastos con una bolsa de residuos reciclables y otra de residuos comunes, ambas correctamente separadas. En este sentido, se recuerda que en la ruta naranja los martes se realiza la recolección de residuos reciclables, por lo que ese día se solicita disponer únicamente la bolsa con materiales reciclables.

Desde la Coordinación de Ambiente destacaron que la recorrida fue muy positiva, ya que además de reconocer a los vecinos comprometidos con la separación de residuos, permitió relevar situaciones que contribuirán a seguir fortaleciendo el programa y optimizar el servicio de recolección diferenciada.

Las recorridas continuarán durante los próximos días. Si las condiciones climáticas lo permiten, el viernes el equipo recorrerá un sector de la ruta gris, correspondiente al barrio Sarmiento, mientras que el próximo martes se completará el relevamiento del barrio San Vicente, en el sector comprendido entre las avenidas Pueyrredón y Avellaneda.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a continuar separando correctamente sus residuos y respetando los días y horarios establecidos para cada recorrido, ya que su participación resulta fundamental para el funcionamiento del programa GIRO.