Básquet Formativo

Ocho olavarrienses en el Campus del Plan de Desarrollo Federal de la CAB

Los días 12 y 13 de agosto en Bahía Blanca, más precisamente en el estadio DOW CENTER, la Confederación Argentina de Básquet llevará a cabo un nuevo Campus del Plan de Desarrollo Federal y Olavarría aportará ocho deportistas.

Jueves, 06 de agosto de 2026 a las 16:17

Por Redacción

Clubes olavarrienses afiliados a la Asociación de Básquet de Olavarría aportarán ocho deportistas para participar del Campus del Plan de Desarrollo Federal que organiza la Confederación Argentina de Básquet.

Luca Marín (categoría 2010), Mateo Neuville (2010), Lucas Etchevarne (2011), Agostina Chantiri (2011) y Máximo Andes (2012) representarán a Estudiantes en las jornadas a cargo del staff docente del ent regulador del básquet nacional.

Además, se suman, estrenando convocatoria a los Campus de Desarrollo, Sebastián Garcés (2010) de El Fortín, Ciro Arramón (2011) de Ferro y Bautista Corinaldesi (2012) de Racing.

Las actividades se desarrollarán en el Dow Center de Bahía Blanca, con entrenamientos distribuidos en dos jornadas. En la rama masculina, las prácticas serán el martes 11 de agosto de 16:00 a 18:00 y el miércoles 12 de agosto de 9:00 a 11:00. En tanto, la rama femenina entrenará el 11 de agosto de 17:00 a 19:00 y el 12 de agosto de 11:00 a 13:00.

 

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