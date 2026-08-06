Bonaerenses: Olavarría recibió más de 6 millones de pesos

El gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof giró a la Municipalidad de Olavarría más de 6 millones de pesos en aportes no reintegrables que la comuna deberá destinar a la etapa local de los Juegos Bonaerenses de este año

Según la norma publicada en el Boletín Oficial de este jueves, en total la Provincia repartió 554,5 millones de pesos. El objetivo es “que los municipios solventen los gastos” de la primera etapa del certamen cultural y deportivo que terminará en Mar del Plata.

En términos generales se trata de un aumento del 15% en comparación con los $480 millones del año pasado. Sin embargo, hay distritos que recibirán más y otros que recibirán menos que la edición pasada.

En el caso de Olavarría los $ 6.625.300 representan un 2,48% más que el año pasado. Entre los Partidos vecinos, Tandil recibió $ 6.855.200 (un 19.55% más); Azul $ 4.979.400 (un 17.25% más que en 2025); Bolívar $ 4.549.600 (28,77% más que el año pasado); Laprida $ 2.837.200 (+ 25.58%); La Madrid $ 1.454.200 (+ 6,38%) y Tapalqué $ 1.692.900 (+ 29.03%).

La Matanza y La Plata fueron los dos municipios que más recibieron con $ 26,2 millones y $18,1 millones, respectivamente. Villarino, con $168.300 fue el que menos recibió.

Por el contrario, el que más ganó con respecto al 2025 fue Adolfo Gonzales Chaves que pasó de 0 a $2425500 junto con General Paz, José C. Paz, Baradero y Lanús, todos municipios con aumentos por encima del 60%.

La etapa local de los juegos ya se hizo a lo largo de julio. De acuerdo al cronograma oficial, en agosto debería comenzar la segunda instancia (etapa regional e interregional).

En octubre Mar del Plata albergará a la gran final provincial de las más de 100 disciplinas deportivas y culturales que tienen los bonaerenses.