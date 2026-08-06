Golf: tres categorías para el Medal Play 9 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos que estuvo reservado para tres categorías que completaron la 15° fecha de la competencia anual.

Miguel Stagnoli con 32 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con Francisco Arenas con 33 golpes y Amadeo Papa con 35 golpes como escoltas.

En De 14 a 24, el triunfo fue para Santiago Loitegui con 33 golpes que fue escoltado por Uma Springer con 34 golpes y Fernando Recalde con 35 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo, Hugo Montero con 30 golpes se quedó con la victoria. José Armendano con 32 golpes y Ricardo De Beláustegui con 35 golpes completaron el podio.

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos dentro del marco del Ranking Anual 114° aniversario del Club Atlético Estudiantes.Fuente:

Prensa CAE