Se entregó el hombre que agredió a su familia y prendió fuego la casa



Luego del violento hecho que protagonizó el pasado 25 de julio, en el que atacó a su ex pareja y a una de sus hijas y luego prendió fuego la casa que habitaban, este miércoles se entregó Hugo Alberto Gabriel.



Lo hizo en la sede de la Defensoría Oficial y se procedió a hacer efectiva su detención, para lo cual intervino la SubDDI Olavarría.



Este jueves por la mañana será indagado por la fiscal Mariela Viceconte a cargo de la UFI 5.



Los hechos



En la noche del sábado 25 de julio, en Calle 14 al 3600, se registró un grave episodio de violencia de género cuando Gabriel golpeó a su ex pareja y a una de sus hijas menores de edad.



De esta situación fue alertado el servicio de emergencias y llegó un móvil al lugar. En el domicilio se procedió a separar a las partes y a trasladar a la mujer y su hija al Hospital Municipal para ser asistidas.





Mientras tanto, el agresor se encerró en el domicilio e inició un incendio en una de las habitaciones del mismo. Debió intervenir una unidad de Bomberos, que controló las llamas pero no pudo evitar los importantes daños materiales sufridos por las víctimas. Ello derivó en una colecta de ropa, calzado y alimentos.



Mientras los servidores extinguían las llamas se advirtió que el hombre había escapado por el patio trasero.



Desde el hecho, indicó el Ministerio Público Fiscal, la mujer agredida tuvo que permanecer en un domicilio de resguardo y con custodia fija y personal dispuesta por la fiscalía e instrumentada por el Ministerio de Seguridad.



A raíz de la denuncia radicada tras el grave episodio, se dio inicio a una causa penal y el 27 de junio se pidió la captura y detención de Gabriel, quien finalmente se presentó por sus propios medios más de dos semanas después. El sábado 1 de agosto en horas de la madrugada se realizaron cuatro allanamientos y posteriormente otros tres allanamientos más, arrojando los mismos resultados negativos.



Cabe recordar que el agresor ya había sido condenado por una causa contra la misma víctima por hechos de violencia familiar y de género. En ese expediente el agresor había sido detenido el 11 de junio de 2025 y condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo, agotando la pena el 10 de junio de este año.



Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia familiar y/o de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas. En Olavarría, comunicate con la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad al teléfono de guardia (2284) 583337 – llamadas y mensajes las 24 horas -, o con la Comisaría de la Mujer al 480100.