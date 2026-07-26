Golpeó a su familia, incendió la casa y está prófugo

En la noche del último sábado, en una vivienda ubicada en Calle 14 al 3600 se registró un grave episodio de violencia de género, cuando un hombre de 33 años golpeó a su pareja, a su hija menor de edad y posteriormente provocó un incendio en una habitación del inmueble.

Según las fuentes policiales, tras un llamado a emergencias, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con las víctimas, que fueron trasladadas al Hospital Municipal por una ambulancia del SAME por los golpes, sin riesgo de vida.

Mientras tanto, el hombre aún dentro de la vivienda, provocó un incendio en una de las habitaciones, por lo que se hizo presente la unidad Nº 16 a de Bomberos Voluntarios, que extinguió las llamas antes de que se propaguen al resto de la estructura.

En ese momento, el agresor de 33 años se dio a la fuga por el patio trasero de la casa. Es intensamente buscado por la Policía.

La causa fue caratulada como “Lesiones e incendio” y quedó a cargo de la UFI Nº5 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.