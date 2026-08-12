Martín Aguirre es el nuevo DT de Colonias y Cerros

Martín Aguirre se transformó en el nuevo entrenador de Colonias y Cerros que debutó con goleada en contra en la competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El “Tricolor” que emitió un sentido agradecimiento a Guillermo Rubio que dirigió el plantel durante 7 meses y le dio la bienvenida al tandilense radicado en la Ciudad.

“Hoy presentamos a Martín Aguirre como nuestro nuevo DT y Coordinador de Fútbol Mayor”, dijeron desde la institución que además confirmó que el ex futbolista estará acompañado por Belén Boyer en la preparación física. Joaquín Benítez, Juan Zapata y Marcelo Ortiz.

Fuente: prensa CyC