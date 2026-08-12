Fútbol Local

Martín Aguirre es el nuevo DT de Colonias y Cerros

Horas después del estreno del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”, Colonias y Cerros confirmó el cambio de su DT y anunció la llegada de Martín Aguirre.

Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 13:03

Por Redacción

Martín Aguirre se transformó en el nuevo entrenador de Colonias y Cerros que debutó con goleada en contra en la competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El “Tricolor” que emitió un sentido agradecimiento a Guillermo Rubio que dirigió el plantel durante 7 meses y le dio la bienvenida al tandilense radicado en la Ciudad.

Hoy presentamos a Martín Aguirre como nuestro nuevo DT y Coordinador de Fútbol Mayor”, dijeron desde la institución que además confirmó que el ex futbolista estará acompañado por Belén Boyer en la preparación física. Joaquín Benítez, Juan Zapata y Marcelo Ortiz.

 

Fuente: prensa CyC

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