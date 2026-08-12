Por primera vez, Olavarría contará con 25 viviendas destinadas a integrantes de la Policía Bonaerense

En el mediodía de este martes el intendente Maximiliano Wesner firmó un histórico convenio con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que permitirá avanzar en la construcción de un total de 25 viviendas, que estarán ubicadas en el barrio Pickelado y que serán destinadas a integrantes de la mencionada fuerza. La primera etapa contempla un total de 15 unidades habitacionales.
La rúbrica se llevó a cabo en la sala de reuniones del Palacio San Martín, donde el intendente Maximiliano Wesner recibió al presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, Carlos E. Langone, y a la representante del Gobierno Provincial en dicho organismo, Nora de Lucía.
De la actividad fueron parte, además, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas. En representación de la Estación de Policía Departamental Olavarría estuvo su segundo jefe, el comisario Lucas Rodríguez.
Tras la firma se acercaron al barrio Pickelado, donde serán construidas las unidades habitacionales. Se trata de uno de los sectores del casco urbano local que más ha crecido en los últimos tiempos, por ello también donde se han desplegado y ejecutado diversas obras de infraestructura desde la comuna, como la reciente pavimentación de las principales calles de acceso, como así también la construcción de un canal hidráulico aliviador a la altura de la calle Márquez.
El acuerdo constituye una medida histórica e inédita para el Partido de Olavarría, tanto por su público destinatario, como por la posibilidad de seguir articulando recursos y esfuerzos entre el Municipio, la Provincia y, en este caso, con una institución vinculada directamente con los integrantes de la fuerza policial.
En los próximos días se brindarán mayores precisiones respecto de los requisitos, condiciones y modalidad de inscripción para acceder a las viviendas, información que será comunicada oportunamente por los canales oficiales del Municipio. Culminada la primera instancia, se avanzará en las gestiones para concretar las 10 viviendas restantes.