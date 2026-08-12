Por primera vez, Olavarría contará con 25 viviendas destinadas a integrantes de la Policía Bonaerense

En el mediodía de este martes el intendente Maximiliano Wesner firmó un histórico convenio con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que permitirá avanzar en la construcción de un total de 25 viviendas, que estarán ubicadas en el barrio Pickelado y que serán destinadas a integrantes de la mencionada fuerza. La primera etapa contempla un total de 15 unidades habitacionales.



La rúbrica se llevó a cabo en la sala de reuniones del Palacio San Martín, donde el intendente Maximiliano Wesner recibió al presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, Carlos E. Langone, y a la representante del Gobierno Provincial en dicho organismo, Nora de Lucía.