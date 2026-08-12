Santilli se reunirá con gobernadores del Norte para limitar Zona Fría

Diez gobernadores del Norte se reunirán este miércoles en Misiones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli (que tiene entre sus principales funcionarios al ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli), donde elevarán una serie de pedidos que incluyen acelerar una ley de subsidios a la energía eléctrica en las Zonas Cálidas.

Este punto es una de las claves para que esos mandatarios provinciales ordenen a sus senadores que aporten los votos para aprobar una ley que limita los alcances del beneficio de la la Zona Fría, normativa que impulsa el gobierno de Javier Milei para sostener el orden fiscal y que significaría un durísimo golpe para la economía de los olavarrienses.

Estos descuentos son del 30% del total de la tarifa para los sectores medios y altos, y del 50% para los sectores bajos. La norma que busca aprobar La Libertad Avanza sólo mantendría los subsidios al consumo (no al total de los componentes de la boleta) a los hogares cuyos ingresos no superen tres canastas básicas, es decir, alrededor de 4,5 millones de peses mensuales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, será el anfitrión de sus pares Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

“Tenemos claro que vamos a centrarnos en la ley de Zona Fría; seguimos aguardando su aprobación y su tratamiento en el Senado, ya que nos favorece y permite avanzar con las zonas cálidas y muy cálidas, en beneficio de todas las provincias del norte”, expresó el correntino Valdés.

Los gobernadores han respaldado a la Casa Rosada en el avance de la media sanción en Diputados respecto al recorte de subsidios. Sin embargo, como contrapartida, negociaron con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, una reducción en la tarifa de energía beneficiando a las provincias del Norte y a Santa Fe.