El Día del Niño viene tranquilo y con expectativas de mejoría

Los comerciantes del sector coincidieron en que las ventas por el Día del Niño que se celebrará este domingo vienen por debajo del año pasado, aunque se mostraron optimistas que levanten más cerca del fin de semana con las distintas promociones bancarias.

“Estamos con expectativas de que mejore llegando al fin de semana. Esta semana arrancó un poco, pero bastante debajo de lo que esperábamos y la situación viene complicada para el sector comercial en general” reconocieron desde uno de los líderes del sector jugueterías.

A tono con colegas de distinto rubros, la fuente reconoció que los costos fijos siguen aumentando y las ventas no sólo no registran incrementos, sino que reflejan caídas con respecto a 2025.

En todas las casas consultadas para este informe se mostraron esperanzados en las promociones bancarias anunciadas para la última parte de la semana. “Por ahí eso ayuda un poco” plantearon.

“En los años previos el movimiento se veía un poco antes y ahora no tanto. La baja en el consumo este año se siente mucho más, pienso que en el sector alimenticio se notará menos, pero está claro que a la gente no le alcanza la plata y restringe obviamente en lo que no es de primera necesidad. Igualmente pienso que van a hacer el esfuerzo para comprar el regalo para el día del niño” pintó una fuente de los supermercados que tienen un sector para las jugueterías.

“Lunes, martes, la gente está comprando para el día dl niño, pero normal. Esperamos que en estos días que siguen se activen con las promociones de Credicoop, Provincia, Coopeplus, los programas de financiación con tarjeta. Estamos dando todo lo que podemos al consumidor para facilitarles las cosas” reportaron sobre esta cuestión.

En los hipermercados, tal como sucedió en Navidad, Reyes y Pascuas, prevalecen los descuentos en determinados productos o por llevar más de una unidad.

Uno de los comercios céntricos ofrece la segunda unidad con 80% de descuento en juguetes y pelotas, mientras que otro cercano a la Ruta 226 aplica un 30% en toda la juguetería. A ello se le suman las promociones bancarias y de billeteras virtuales como Mercado Pago (descuentos y/o cuotas sin interés).