Ofrecen en Bolívar $1.500.000 para esclarecer envenenamientos

A través de un comunicado de prensa, el Municipio de Bolívar informó el ofrecimiento de una recompensa de $1.500.000 para quienes aporten información, registros, imágenes, videos u otros elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los casos de envenenamiento animal, denunciados en las última semanas.

Según informa La Mañana en su sitio web, la decisión se adoptó luego de una reunión de trabajo que el intendente local, Eduardo "Bali" Bucca, mantuvo con referentes de la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAAB), la fiscal Dra. María Julia Sebastián y el equipo técnico municipal.

La recompensa será asignada únicamente cuando las pruebas aportadas resulten determinantes para el esclarecimiento del caso. Y en ese sentido, agregaron que "puede resultar de utilidad cualquier información vinculada con cámaras de seguridad, fotografías, videos, testimonios, personas o vehículos relacionados con los hechos, o datos precisos sobre lugares, fechas y horarios".

Para ello, los vecinos que deseen realizar su aporte pueden comunicarse de manera anónima a los siguientes contactos:

UFI Nº 15: 2281-470036.

Comisaría: 2314-420495

DDI: 2314-421642.

Desde la Fiscalía señalaron que los hechos podrían implicar una afectación a la salud pública, además de la infracción a la normativa vigente sobre maltrato animal y residuos tóxicos.

La puesta en peligro de la salud pública mediante el uso o disposición de sustancias tóxicas puede contemplar penas superiores a las previstas específicamente para los delitos de maltrato y crueldad animal, por lo que la investigación contempla todas las figuras legales que pudieran corresponder de acuerdo con las circunstancias de cada caso.