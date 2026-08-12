Agustín Vernice, entre el drama por el fuego y la expectativa por los Juegos

Abanderado en la pasada edición desarrollada en Asunción del Paraguay, Agustín Vernice volverá a ser uno de los grandes referentes de la delegación argentina en los Juegos Odesur, que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela entre el 12 al 26 de septiembre.

El diploma olímpico en París 2024, que atraviesa un stage de entrenamientos en España, fue testigo de momentos dramáticos en Embalse de Picadas, un espejo de agua que se encuentra en el extremo suroccidental de la Comunidad de Madrid seriamente afectado por los incendios de las últimas semanas.

“Todo eso estaba en medio de los incendios. Tuve que desalojar todo e irme de ahí” contó Agustín, quien se hospedaba en un Airnb a 15’ del lugar.

El olavarriense sigue en España, buscando su puesta a punto para los compromisos del segundo semestre que, además de los Juegos Odesur, tendrá del 28 al 31 de agosto el campeonato Mundial en Poznan (Polonia) y en los primeros días de septiembre una presentación en China.

Aunque resta la confirmación oficial, está previsto que Agustín Vernice compita en los Juegos Odesur en las competencias de K1 1000, K1 500, K2 500 y probablemente K4 500.

Los Juegos Suramericanos son una competencia multideportiva que reúne a atletas de los países que integran el movimiento deportivo suramericano.

La programación contempla 43 deportes y 60 disciplinas, desde atletismo, natación, fútbol y voleibol hasta ciclismo, vela, pelota vasca, tiro deportivo, escalada, pádel y esports, entre muchas otras.

Durante 15 días deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán por las medallas en escenarios distribuidos en las tres ciudades sede.