Un grave accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 287 de la Ruta Nacional 3 dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos. El hecho involucró a dos automóviles Volkswagen Suran que chocaron de frente en circunstancias que aún se investigan.

Según el sitio Noticias de Las Flores, personal de emergencias, fuerzas de seguridad y equipos de rescate se hicieron presentes en el lugar para atender a los accidentados y realizar las pericias correspondientes. Los dos heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados para recibir atención médica.

Tras el operativo, la ruta fue liberada al tránsito normal. Las causas del choque son materia de investigación.