Medio centenar de atletas de Olavarría fueron parte de la nómina de más de 4.500 deportistas provenientes de más de 50 países para alcanzar un nuevo hito en el trail running argentino.

Como parte de la UTMB World Series, el circuito internacional que reúne algunas de las carreras de montaña más importantes del planeta, el evento ofreció a los corredores la posibilidad de obtener clasificaciones para las finales de las UTMB World Series, que tienen lugar cada año en el mítico Ultra-Trail du Mont-Blanc, en Chamonix, Francia, en pleno corazón de los Alpes europeos.

Bajo el lema de La Cumbre del Trail y sobre seis distancias que recorrieron algunos de los paisajes más emblemáticos de la región, hubo olavarrienses que se animaron a completar los diferentes recorridos.

Los cerros Otto, Pontoneros, Bella Vista y Catedral y los lagos Mascardi, Gutiérrez y Nahuel Huapi fueron protagonistas de circuitos que combinaron exigencia física, desafíos técnicos y vistas espectaculares a lo largo de todos los recorridos.

En lo que respecta a la nómina local, hubo representantes de Fx Trail Running y Advance Trail Running Team.

Gonzalo González Lesiu, Germán Altafini y Sebastián Tissone fueron los valientes que desafiaron los Tronador-130K y en Frey-85K, estuvieron Melisa Gonzalez Lesiu y Pablo Garay.

Esteban Bilbao, Sebastián Gisler, Carlos Belisle, Julián Kessler, Mayra Esquel, Nicolás Morua, Maximiliano Vieira, Romina Galacho, Agustín Coumeig, Romina Lysek, Lucas Martín, Eduardo Zabala y Eduardo Castro largaron para completar Bella Vista-55K.

También fue nutrida la participación en los 33K en inmediaciones del lago Nahuel Huapi. Estuvieron Tomás Salvatierra, Damián Alcobedo, Diego Chapa Zapata, Selene Viola, "Ale" Carron, Ignacio Spina, Martín Nexhip, Romina Acosta, Nicolás Diuono, Fabián Leguizamón, Eliana Mondello, Cecilia Cardone, Silvana Almanda, Ángeles Lavin y Andrea Yunes.

Además, en 22K Cerró Lindo, dijeron presentes Pablo Rautto, Felipe Massolo, Nahuel Umpierrez, Silvia Castellano, Luciana Moriones, Gisela Scorolli, Juan Feroglio, Magdalena Lliera, Franco ⁠Passarini, Alex Ponce, Diego Cisneros y Alexis Maggi.

Por último, Natalia Almada, Claudia Gestoso y Barbara Díaz corrieron la distancia Cerro Otro 12K.