Fotos: Andrés Arouxet

La fiesta de Olavarría, que arrancó este miércoles a la mañana con el acto protocolar en la plaza que lleva el nombre de su fundador, tuvo su cierre en las primeras horas de este jueves que “Los Tipitos”, ante decenas de miles personas en el Parque Helios Eseverri.

La fiesta llegó a su climax con “un montón de bocas como parlantes”, como dicen “Silencio”, una de sus creaciones más logradas de la célebre banda.

La presentación de “Los Tipitos” fue respondida con una gran ovación. “Cuánta gente; buenas noches” saludó el líder de la banda y abrió el concierto con “Flor Negra”.

En la primera interrupción preguntó “hola, cómo están. Vamos a ver si cantamos entre todos”. Siguió el recital con “La ley de la Ferocidad” y otros temas de su extenso playlist en vivo.

Con “Una palabra” presentaron una canción del nuevo repertorio, siguieron otras y así fueron preparando el terreno para los temas que todos estaban esperando.

A las 23.44, con “Brujería” el concierto empezó a tomar temperatura, en una noche que se estaba poniendo fresca: “Nadie puede hablar en serio de algo así/Nadie puede, tragarse ese buzón/Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo nadie puede…”.

Empezaron a moverse las manos y los brazos al cielo y con ellos la primera gran ovación de la noche.

Le siguió “Se te nota”, se agrandó el pogo y el coro desde el campo repetía “es que no te das cuenta/quiero saberlo/quiero saberlo”.

“Estuvieron geniales cantando” fue la devolución desde el escenario tras el último acorde. “Ya que tenés el celu en mano…” pidieron “Los Tipitos” y se encendieron las luces para presentar a “Silencio”.

“Silencio/Que no es silencio/Alguien se levanta, otro viene a buscar/Ella trae algo que no busco y espero”, “Silencio/Que no es silencio/ Calles y lugares se cuelgan de mí/ Toda mi camisa está llena de anzuelos” y el parque se hizo de día con miles de teléfonos celulares.

El estribillo se convirtió en un coro multitudinario. “Silencio” dio paso a “Algo”, con sus pedidos “p’al Señor y pa María Santísima” y sus rezos para despabilar.

El primer acorde de “Campanas en la noche” desató los inconfundibles alaridos de la platea femenina y marcó el climax de la noche y el primer pogo de los más jóvenes se multiplicó por cien y por mil mientras desde el escenario llegaba “Esperar que ella vuelva y me diga/Acá estoy mi amor/ No existe el olvido/Acá estoy mi amor de vuelta”, mientras llovían millones de papelitos multicolores.

Con una foto de espaldas al público, que cantaba “una más y no jodemos más”, “Los Tipitos” empezaron la despedida de Olavarría.

A las 0.09 empezó “Ex” y los aplausos de la gente sobre sus cabezas, como en las tribunas de las canchas brasileñas.

Karina la rompió

La gran telonera de “Los Tipitos” fue en Parque Norte Karina Bettiga. Regaló covers de esas letras de “Los Redondos” que están tatuadas en la cultura popular de los argentinos y cerró su brillante participación con el conmovedor e incomparable “JIJIJI”.

Entre Karina y “Los Tipitos”, el intendente Wesner pronunció unas breves palabras a la multitud. “Que pedazo de artistas que tenemos en la Ciudad” celebró el jefe comunal.

“Les agradezco muchísimo a tantas familias que se acercaron con el mate y las reposeras, a tantos emprendedores e instituciones que pusieron sus puestos” valoró el lord mayor de la Ciudad.

Fue una jornada fiel a las palabras de Wesner, con emprendedores que hallaron el mejor escenario para ofrecer lo producido con el sudor de la frente

Más temprano se produjo un justo e inesperado (según las palabras del mismo protagonista) reconocimiento a Roberto Peyrano por su labor y su aporte a la cultura olavarriense.

“Es la fiesta más importante de la Ciudad. Agradezco esto y lo comparto con mi familia hijos y nietos” expresó emocionado.

En el plano musical, en su primera presentación en Olavarría “La Roland” hizo bailar a toda la gente. La apertura del escenario fue a las 15 y también se presentaron Nawel y Herederos. Pasadas las 18 lo hicieron Los Bredda y Supernova fue la previa de “La Roland”.

Durante toda la jornada se entregaron entre los asistentes más de 70 premios de emprendedores y locales olavarriense.