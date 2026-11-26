Este jueves 26 de noviembre desde las 18:30 horas se llevará a cabo en el Salón Rivadavia una charla informativa dirigida a dirigentes de las instituciones locales, a los que se ofrecerán recomendaciones frente al fenómeno climático “El Niño”.

Cada repartición del Municipio hizo extensiva la convocatoria a las instituciones de su área, como educación inicial y primaria, deportivas, centros de jubilados, sociedades de fomento, colectividades, juntas vecinales, iglesias, educación especial, educación superior, scouts, bibliotecas, fuerzas de seguridad, instituciones empresariales, sindicatos, áreas de la Justicia, entre otras.

Durante el encuentro, además, se abordará el Plan Estratégico del Municipio para la intervención ante fenómenos climáticos de estas características.

La cita contará con la presencia y participación de funcionarios municipales.