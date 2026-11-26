A unas pocas semanas del estruendoso “sirenazo” que se hizo sentir en todo el país, y con una considerable demora en el envío de los fondos, el Gobierno nacional dispuso la distribución de unos $46.277 millones en subsidios para 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país, en el marco de la Ley 25.054. A eso se suman otros $13.000 millones que llegarán directamente a las federaciones, en momentos en que el sector venía reclamando esos fondos.

Según la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, cada entidad de primer grado recibirá $43.009.278 para la compra de equipamiento, materiales, elementos de protección y mantenimiento de los recursos destinados a combatir incendios y atender emergencias. En la provincia de Buenos Aires, el beneficio llegará a 266 cuarteles, entre ellos el de Olavarría, confirmaron este jueves fuentes del Cuartel local.

La medida también contempla partidas para las federaciones provinciales y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

En el caso de las entidades provinciales, se asignaron $3.559 millones para gastos de funcionamiento y representación, y una suma equivalente para capacitación de bomberos y directivos.

Por su parte, el Consejo de Federaciones recibirá $3.559 millones para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, además de otros $1.186 millones para gastos operativos y de representación.

En lo que respecta al territorio bonaerense, los beneficiados serán la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y la Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Fondos para Bomberos Voluntarios. La resolución también destina $1.186 millones a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, para tareas de fiscalización, adquisición de equipamiento, formación de instructores, capacitación y eventuales subsidios extraordinarios ante situaciones de emergencia.

El pago de los fondos estará sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios y a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco Nación. Además, se priorizará a las instituciones que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones administrativas y con la presentación de las rendiciones de los subsidios anteriores.

Las asociaciones deberán justificar la utilización de los recursos mediante el sistema digital de rendición de cuentas. También tendrán que identificar los bienes muebles e inmuebles adquiridos con estos fondos con una leyenda que indique que fueron financiados mediante el subsidio nacional previsto en la Ley 25.054.