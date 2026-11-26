La competencia de Primera División organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene a su campeón ya que Racing ganó en condición de visitante y selló la serie.

El “Chaira” derrotó 82 a 58 a El Fortín en el Amadeo Bellingeri y selló la serie por el título. Matías Sesto con 25 puntos fue el goleador del partido.

Dominador de principio a fin fue el elenco dirigido por Matías Orlando en el recinto “Fortinero”, sacó rápidas diferencias y con el correr de los minutos se encargó de aumentarla a pesar de las reacciones locales que llegaron -siempre- con seguidilla de tiros de tres puntos.}

Intentó el equipo de Mariano Arrondo jugarle con sus condiciones al elenco racinguista, pero poco pudo hacer ante su gente y con el correr de los minutos la visita terminó de asegurar su consagración mucho antes de la chicharra Final.

Ganador absoluto de la competencia fue Racing, se impuso en la Fase Regular cediendo solo dos cotejos y se adjudicó los Play-Off sin pasar sobresalto alguno para quedarse, otra vez, con el máximo trofeo que otorga la entidad reguladora del básquet local

Síntesis El Fortín – Racing:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Reyes, A., Rincón, J. y Carusso, M.

El Fortín (58): Simón (8), Baffo (11), Leuful (8), Mondini (3), Navarro, J. (6) -FI- Ciappina (0), Negretti (2), Navarro, S. (0), Lucini, V. (8), Lucini, M. (9), Garces (3), Funes (0). DT- Mariano Arrondo

Racing (82): Santana (6), Weisbeck (10), Sandoval 85), Delgado (17), Sesto (25) -FI- Alonso (2), Larregina (1), Cuadrillero (0), Yaben (12). DT- Matías Orlando

Parciales: 15 – 25; 28 – 41; 45 – 67