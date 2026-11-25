La actuación del coro “Seirilerilan” fue uno de los momentos salientes de la fiesta de Olavarría este miércoles por la noche en Parque Norte y con una felicidad que no le entraba en el cuerpo Valeria Bayala, su directora, reconoció luego de la presentación ante el gran público que le dio “cuiki, me hizo temblequear, porque ir después de una banda como la Roland, que viene con mucho volumen, es muy difícil de amplificar y que suene con un coro”.

“La verdad es que la pasamos bárbaro y la idea está, ¿no?, que la gente conozca lo que hacemos y en esta fiesta nos fue un montón” valoró.

“Nos re emocionamos todos, aunque antes estábamos re nerviosos. Lo coral es una actividad que está rezagada, que sólo el ámbito de la música lo conoce y lo frecuenta, entonces está buenísimo que la gente lo conozca y suenan re copados, re lindos” dijo Valeria.

Es su búsqueda, sintetizó: “Hace muchos años que yo pretendo sacar al coro de los lugares tradicionales donde se canta y llevarlo a bares. Hacer pop, rock y arreglos que puedan funcionar”.

“Seirilerilan” tiene 5 años y la noche de Olavarría fue la más importante en todo este recorrido.