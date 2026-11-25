Racing intentará cambiar la historia en la competencia organizada por el Consejo Federal en el Buglione Martinese con todo definido ya que se oficializaron el horario y el equipo arbitral.

El “Chaira” recibirá a Huracán el domingo desde las 20:00 con la obligación de revertir los dos goles de diferencia con los que regresó de Ingeniero White.

Además, se confirmó que, al igual que el pasado domingo en el sur de la Provincia, la cuaterna será cordobesa. El encargado de impartir justicia Leandro Andrés Sosa Aprile, nacido en Pascanas y que recientemente debutó como cuarto árbitro en la Liga Profesional.

El cordobés, estará acompañado por Matías González de San Francisco y Lucas Coltro de Córdoba como árbitros asistentes y de cuarto arbitro oficiará Guadalupe Prunesti.